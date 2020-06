Välismaa lühiuudised

Washington peatab Hiina lennufirmade lennud USAsse

Washington andis üleeile korralduse peatada kõigi Hiina lennukompaniide lennud Ühendriikidesse, kuna Peking ei lubanud USA lennufirmadel taasalustada lende Hiinasse. USA transpordiministeerium ütles, et Washingtoni samm jõustub 16. juunil, kuid seda võidakse rakendada ka varem, kui president Donald Trump annab selleks korralduse. Keeld kehtib seitsmele Hiina lennufirmale, kuigi neist ainult neljal on praegu lennuühendus USAga. «USA ettevõtted palusid luba taasalustada reisijate teenindamist 1. juunist. Hiina valitsuse suutmatus nende taotlusi heaks kiita on meie õhutranspordi kokkuleppe rikkumine,» lisas ministeerium avalduses. USA lennufirmad avaldasid otsusele toetust. «Me toetame ja hindame USA valitsuse samme jõustamaks meie õigusi ja tagamaks õiglust,» ütles Delta kõneisik Lisa Hanna. AFP/BNS