Näiteks toimetuse aknast on näha, et jälle ehitatakse ühte suurt maja. Miks? Milleks ehitatakse Eestis nii palju maju? Kellele on uusi maju vaja?

Tasub küsida: kes neid maju ehitavad? Ma ütlen teile! Majade ehitamise sildi all toimetatakse üle piiri ukrainlasi. Reptiilide käepikendusena tegutsev Eesti president näitab ukrainlastele rohelist tuld. Tekib küsimus, on nad üldse ukrainlased? On nad üldse meie planeedilt? Minu teooria on see, et ehitustegevuse sildi all koloniseerivad meie planeeti hoopis tulnukad!