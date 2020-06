Villade rajamine Hispaanias tekitas Swedbankis kahtlusi

Aga selleks, et Hispaanias üldse ehitada saaks, on vaja sinna raha saata. Mitte kümneid, vaid sadu tuhandeid eurosid. Seda on Stahl pooleteise aasta jooksul pidevalt teinud, ikka kord või kaks kuus tasunud esitatud arveid ning maksnud vahel poole tööde hinnast ettegi. (Teise poole on maksnud siis, kui on tehtud tööd oma silmaga üle vaadanud.) Kokku on ehitusele kulunud üle miljoni euro. Kogu see raha on liikunud Swedbanki kaudu. Eales varem polnud Swedbank ühtki Stahli tehingut ega ülekannet kahtluse alla seadnud.