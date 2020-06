Baltisakslased sõja jalus

Kui teose kaanel seisab kiri «Viimane peatükk», siis reeglina ennustab see, et vaatluse all on ilmselt dramaatilise lõpuga arengud. Olev Liiviku ja Tõnis Liibeki poolt piltjutustuseks nimetatud, teos, mille peakirja täiendab «Baltisakslaste lahkumine Eestist 1939–1941», on süvavisualiseeritud kokkuvõte II maailmasõja ühest n-ö elu eest põgenemisest, nüüd juba terenduva sõja jalust.