Vikerkaar loeb. Pildikesi õllerahva kaugemast minevikust

Inna Põltsam-Jürjo on üks neist ajaloolastest, keda on alati tõmmanud argise poole, kes on suurte sündmuste ja suurmeeste uurimisele eelistanud tavainimeste igapäevaseid toimetusi. Nii on ta juba üle veerand­sajandi valgustanud suure pühendumusega keskaegse ja vara­uusaegse Liivimaa argielu, uurinud nii ämmaemandaid kui prostituute, nii leiva, kala kui ka sealiha söömist, nii vaku­pidusid kui vaestehoolekannet, nii riietumist, nõiauskumisi kui ka ööelu.

Alates 1996. aastal kaitstud magistritööst «Söömine ja joomine hiliskeskaegses Tallinnas» (ilmunud hiljem ka raamatuna) on üks tema lemmikteemasid olnud keskaegsed söögi- ja joogikombed. Äsja ilmavalgust näinud uurimus «Viin, vein ja vesi: joogikultuur Eestis kesk- ja varauusajal» on selle vana huvi uus tähtis teetähis.

See on raamat, mis paarisajal leheküljel pakub paratamatult nappide, peamiselt kirjalike andmete põhjal panoraamse ülevaate tähtsamatest jookidest, nende meisterdamisest ja tarvitamisest Eestis ajavahemikus u 1200–1800. Kuigi raamat on saanud ilmselt alliteratiivsetel kaalutlustel pealkirjaks «Viin, vein ja vesi», on tegelikult teose eelduspärasteks peategelasteks õlu, vein ja viin. Tõsi, autor ei unusta lühidalt rääkida ka mitte­alkohoolsetest jookidest – kaljast, veest ja piimast (tagumises otsas ka teest ja kohvist), ent põhiline tähelepanu on siiski alkohoolsetel jookidel.