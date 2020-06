Võimas ja tüütu

Kui võtad kätte Gombrowiczi raamatu, siis teeb see postitamissoovi mõttes isegi liigagi rahutuks. Tundub, et iga teist lauset tahaks edasi anda. Aga selline asi väsitaks ju Facebooki-sõbrad ära. Nii et Gombrowiczi lugemine on selles mõttes natuke ohtlik ka, see võib minna teistele tüütuks... ja jälle ta tuleb oma Gombrowiczi tsitaadiga.

«Ferdydurke» puhul öeldakse ikka, et see on raamat ebaküpsusest. Sellisele teemapüstitusele fokuseerimine tõstab mingis mõttes esile Gombrowiczi kui mõttekirjaniku. On ka öeldud, et Gombrowicz on mõttekirjanik ja filosoof. Ja seda ta ilmselt ka on.