Karu läks kõndima. Sest telekas olid ainult halvad uudised

MÕTE

Kunagi mul üks tuttav kõndis miljon sammu. Sealt hakkas mõte idanema. Teiseks kogu see olukord – tegid õhtul teleka lahti, «Aktuaalne kaamera». Nii mitu testitut, nii mitu nakatunut. Spordiuudised kadusid üldse. Kogu toon oli hästi negatiivne. Mul tekkis tunne, et peaks midagi positiivset tegema.

Hakkasin vaatama seda miljonit sammu, see oleks tähendanud 16,5 kilomeetrit päevas: jalutad neli tundi, pigem rikud päeva ära, mingi eriline väljakutse ka ei oleks.

Siis hakkasin numbreid vaatama. 1000 kilomeetrit oleks võimalik ja 1,5 miljonit sammu. Nüüd tagasi vaadates olnuks õigem kaks miljonit sammu, siis oleks ikka tõsiselt olnud, mida püüda. See oleks tähendanud 150–200 lisakilomeetrit.

Keskmine oli praegu 36 kilomeetrit päevas. Ma polnud kunagi varem niimoodi kõndinud. Mägedes matkal keegi naljalt üle 20-kilomeetriseid päevi ei tee. Aga seal pole oluline kilomeeter, vaid tuhat meetrit tõusu. Mägedes on liikumiskiirus väiksem, seljakott raskem, maastik palju raskem, kõnnid pisikeste sammudega, päevad on lühemad. Seal on teistmoodi raske.