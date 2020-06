Mats Traadi ajamaastikud

Kriitikute – seisus kui niisugune ise ähmastunud – uuel põlvkonnal on oma maitse ja lemmikud. Ometi on Mats Traat Tammsaare, Ristikivi ja Krossi järel üks eesti suurimaid eepikuid. On olnud luuleski ilmategija. Kuigi kuuekümnendate põlvkonna eliidilt, aastate poolest küll vanaduse veerele jõudnud veel elavatelt kirjanikelt ilmub igal aastal mõni tähelepanuväärne teos, jääb ümbritsevast vaikusest mulje, et tegemist on autsaideritega.