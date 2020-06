Kelle veri vannitorustikus?

Meelelahutuslikku mõttemängu ei sega just asjaolu, et koosviibimisele eelnes Sybilla abikaasa Bruce’i noore sugulase, «mingit sorti nõbu» matus. Põnevast arutelust võtavad lisaks daamidele osa ka härrased, kellest üks on dramaturg, teine kirjanik ning kolmas ajakirjanik, igaühel varuks oma laiba peitmise plaan. Ainus, kes mänguga kaasa ei lähe, on ärimees, kelle osas näib, et tal on silmi vaid ühele daamidest. Ka seltskonna teine daam on omakorda ühes härrastest toonud esile soojad tunded ning soovi abiellu astuda. Ilmselgelt selline eelmäng ei tõota midagi head.