Digikultuur. Mis saab eesti keelest digiajastul?

Digitehnoloogia kasutuselevõtt on toonud kaasa kirjalike tekstide hulga plahvatusliku kasvu, samuti on olulisel määral suurenenud eri taustaga kirjutajate hulk. Digitehnoloogia ja sotsiaalmeedia mõjul on kasvanud inglise keele roll, interneti kaudu tungib inglise keel kõikjale. Näeme ka inglise keele survet eestikeelsetes ülikoolides ja teaduses. Mis saab eesti keelest?