Purjetamine – kõige kallim viis jõuda kusagile tasuta

Kui plaanite teha seda mitmesajahobujõulise kaatriga, millel pöörane kiirus ja veelgi pöörasem kütusekulu, võib see tõesti kättesaamatuks unistuseks jäädagi. Kümnete, raskematel juhtudel isegi sadade liitrite kütuse kulu ühes tunnis merel on selgelt ebapraktiline luksus paljudele lihtsurelikele. Ning mitte ainult – isegi Donald Trump, kes saab endale lubada nii mõndagi, loobus omal ajal luksuslikust lõbulaevast just sellepärast, et see oli ka talle liiga kallis pidada. Kuid õnneks on võimsate terassüdamega alustele alternatiivina olemas jahid, mis mõeldud liikuma tuule jõul, ja kui võtavad kütust, siis kohe kindlasti mitu korda vähem. Lisaks võimaldavad need rohkem merd näha ja tunda, nagu istuksid mitme nulliga hinnalipikule vaatamata auklikul teel pööraselt rappuva KamAZi kabiinis. Takkapihta on tuuleiilidest kantuna lainetel lendlemises midagi ürgset, karmi ja seikluslikku