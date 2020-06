Jaanus Kriiski kolumn. Piirkondlikud spordiliidud – kasutamata potentsiaal!

2019. aastal võitis Eesti olümpiaaladel viis täiskasvanute tiitlivõistluste medalit. Neli neist said alguse suurtest keskustest kaugemalt: Heiki Nabi on pärit Hiiumaalt, Epp Mäe Lääne-Virumaalt, Maicel Uibo Põlvast ja Magnus Kirt Tõrvast. Kui vaadata kogu taasiseseisvunud Eesti medalisaaki, on pilt sama. Võib öelda, et igast viiest olümpiaala tiitlivõistluste medalist nelja puhul tuleb alguse juuri otsida n-ö piirkondadest.