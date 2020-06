1964. aastal saadeti küll otseselt rassilist apartheidi jõustanud Jim Crow’ seadused ajaloo prügikasti, ent statistika näitab, et mitmes mõttes on USA ühiskonna sama segregeerunud kui 1960ndail – mõnes kategoorias isegi hullem.

Keskmisel valgel perekonnal on umbes kümme korda rohkem vara kui mustal. Munitsipaalkoolid on muutunud viimase kolmekümne aasta jooksul aina segregeeritumaks. Kui kaks kolmandikku valgetest elab eramajades, siis enamik musti on üürnikud. Ka siin on lõhe rassiliste gruppide vahel poole sajandi jooksul suuremaks kärisenud.