Eesti ainus proff, kes võistleb Verstappeni, Leclerci ja Alonsoga

Risto Kappet töötas varem Õismäe kardikeskuses, kuid nüüd on tema igapäevatööks e-sport. FOTO: Sander Ilvest

Risto Kappet kirjutas tänavu aprillis alla kaheaastasele lepingule vormel 1 roolikeeraja Romain Grosjeani e-võidusõidu tiimiga R8G. Prantslane pole lihtsalt võistkonnale oma nime andnud, vaid on hingega asja kallal. «Koroona ajal on ta kodus ja suhtleb meiega. Näiteks, kui tahame autot kujundada, arutame kõik koos, kuidas sponsorite logosid paigutada, ning sõitudeks valmistudes annab tema seadistuse osas meile nõu või vastupidi,» räägib eestlane, kellele lisaks on R8Gs seitse e-sportlast.