Välismaa lühiuudised

Rootsi prokuratuur avaldab otsuse Palme juurdluse kohta

Rootsi prokuratuur teeb kolmapäeval teatavaks, kas 1986. aastal riiki vapustanud peaminister Olof Palme mõrva juurdlus lõpetatakse või esitatakse kellelegi süüdistus. Palme tapeti 28. veebruaril 1986 Stockholmi kesklinnas. Tapja tulistas Palmet selga ja põgenes, jättes 59-aastase peaministri tänavale vereloiku. Rootsi võimud on nüüdseks küsitlenud juhtumiga seoses rohkem kui 10 000 inimest. Praegu ei ole ühtki ametlikku kahtlusalust. Asjatundjad ja Rootsi meedia on viimastel kuudel oletanud, et tõenäoliselt Palme kohtuasi lõpetatakse, sest kõik peamised kahtlusalused, kelle üle ajakirjandus on viimastel aastatel spekuleerinud, on surnud. AFP/BNS