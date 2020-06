Venezuelas, kus tervishoiukriisist on räägitud juba alates 2012. aastast, on aga teatatud kõigest 2087 nakkusjuhtumist ja 20st Covid-19st tingitud surmast. Võrdluseks: naaberriigis Kolumbias on nakatunuid üle 35 000 ja surmajuhtumeid üle 1087.

Võttes arvesse pandeemia ulatust Lõuna-Ameerikas, on eksperdid sotsialistliku riigi ametlike arvude suhtes skeptilised. On hoiatatud, et riik on kui tiksuv humanitaarpomm. Pole aga võimatu, et migratsiooni tõttu võib selle humanitaarpommi lööklainet tunda saada kogu piirkond.