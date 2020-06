Üks kohtamine Turu lähistel, teine Tallinna lahel – Soome lahte on ilmunud delfiinid. Täpsemalt silmikdelfiinid, keda merebioloogid tunnevadki kui hulkuva loomuga loomi. Suure tõenäosusega on eri paigus nähtud siiski samu isendeid, kes on mingil põhjusel ära eksinud ja Eesti ranniku lähedale sattunud.