Võrreldes maailma suurte ristlusoperaatoritega on Tallinkil laevadele lihtsam tööd leida. Ettevõtte juhi Paavo Nõgene sõnul on suur vahe, kas inimene teeb oma kodukoha lähedal minikruiise näiteks kaks ööd laevas või on reisil 7–21 päeva.