Börsiaktsiatele joosti tormi juba eelmisel aastal

Kaks nädalat tagasi kirjutasin erakordsest kauplemisaktiivsusest Tallinna börsil selle aasta esimestel kuudel (vt «Kas börsiinvestorid on hulluks läinud», PM 23.05.2020). Selle aasta käive on juba ületanud nii 2014. kui ka 2012. aasta kogukäibe, tehingute arv on juba ajaloo suurim – suurem isegi kuumast 1997. aastast ning 2007. aastast, mil jaanuaris oli teise börsibuumi kulminatsioon ning alates veebruarist hakati aktiivselt positsioone likvideerima.