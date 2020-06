Mai oli selles mõttes tore kuu, et mu märtsist saadik vee all püsinud portfell suutis lõpuks pinnale kerkida. Hea meel on Blackstone’i üle, mis on enam kui 66 protsendiga plussis. Endise hiilguseni ehk veebruaris saavutatud tipuni on küll veel üle kahe tuhande euro minna.