Leitud sõduri viimane lend

Üks neist oli mootori osake, millel peal number, kuid…«Praktika on selline, et lennuki tuvastamisele saab punkti panna alles siis, kui leiab vähemalt kaks numbrit või kinnitust,» räägib Jerjomin. «Meil oli teada [lennuki allakukkumise] umbkaudne aeg. Selgus, et siis oli õhus neli lennukit. Kuid milline neist [oli just see lennuk]?» Õnneks tõi rusud leidnud kohalik elanik neile ka habemeajamisnoa initsiaalidega G.L.I. «Ehk Gorodetski, Leonid Ivanovitš. Kõik! Lendur on tuvastatud. Saab punkti panna,» naerab Jerjomin.