Hea uudis tuleviku toidudetektiividele

«See on oluline esimene samm, et viia toiduainete analüüs kõrgemale tasemele ning tuua ka siia uusi molekulaarseid tehnoloogiaid, mis meditsiinis juba kasutuses on,» selgitas uuringu tähtsust selle algataja ja tegija, TÜ bioinformaatika teadur, doktorant Kairi Raime.

Nimelt on DNA kiiresti lagunev ühend ja veel kümmekond aastat tagasi õpetati ülikoolideski, et see on üks esimestest asjadest, mis organismi surres lagunema hakkab.