Tõnis Mölder: ERJK-d võib pidada parteide vaikivaks kartelliks.

TÕNIS MÖLDER (POOLT): Esiteks, lähenemine, et erakonnad ise saavad oma rahastamist kontrollida, on eos vale. Seda ülesannet peaks täitma sõltumatu organisatsioon. Me ei luba ju ka ettevõtetel iseennast kontrollida, miks siis erakondade puhul lubame? Riigikontroll sobib sellepärast, et selle usaldusväärsus on oluliselt suurem kui parteidel. Riigikontrolöril on teadmised, ressursid ja oskused rahastamise kontrollimiseks. Siin on ka võrdsuse printsiip – kõik erakonnad saavad ühtemoodi käsitletud. Tänases erakondade rahastamise komisjonis sellist võrdsuse põhimõtet ei ole.