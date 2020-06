Aleksei Lotman: võitlus «metsiku» rannaga

Hiljuti saime teada, et enam ei nõuta avalikes supluskohtades tualettruumide, riietuskabiinide ja prügiurnide olemasolu. Põhjenduseks toodi, et vana korra kõrged nõudmised olla tekitanud praktilises elus paljudele supluskohtade valdajatele probleeme ja takistanud seega supluskoha «asutamist». See on muidugi õigusloomest tuttav mujalgi: kui raiepiirangutest kinni ei peeta, kaotame need ära, kui autojuhid kihutavad, tõstame kiiruspiiri.