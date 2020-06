Jürgen Aosaar: usalduskriis metsanduses

Palju kasutatud ütlus «head kriisi ei tohi raisku lasta» kehtib ka praegu. Ajaks, mil suurem koroonapuhang Eestisse jõudis, oli usalduskriis metsanduses kestnud juba üle kolme aasta. Jah, julgen viimastel aastatel metsanduses toimunu kohta kasutada sõna «kriis», sest kuidas teisiti nimetada seda, et läheb juba neljas aasta metsanduses ja metsasektoris töötavate inimeste avaliku materdamise ja usaldamatuse õhkkonna külvamise tähe all. Mida kõike pole selle aja jooksul ette heidetud! Ja hoolimata sellest, et suur osa meie metsast on kaitse all ning mets on meie riigi toimimiseks majanduslikult ülitähtis suureneva tagavaraga taastuvressurss, millega haritud metsandusinimesed oskavad hästi ringi käia, arvab mingi osa ühiskonnast, et meie metsamehi ei saa usaldada.