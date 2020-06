Mina olen olnud kogu elu «teistsugune» ning on olnud neid, kes jõllitavad ebaviisakalt või lausa ütlevad selle kohta midagi. Puuet kasutatakse solvamiseks tihti, kuna arvatakse, et see teeb enim haiget. Enamasti jääb solvajale aga hoopis midagi muud ette.