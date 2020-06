Kadri Tammepuu: riiklik varustuskomitee

Majandusminister Taavi Aas ütles neljapäeval, et isikukaitsevahenditega on Eesti hästi varustatud. Ametnike sõnul on hangitud tooted kvaliteetsed. Siiski sai üks hoolde­kodu riigilt kindad, mille näpuosad olid kinni kleepunud. Teisal keeldusid haiglaõed kandmast maske, mida kandes läks ninna vatti. Võib-olla vastavad tooted tehnilistele normidele, aga töö tegemiseks need ei kõlba, kirjutab Meie Eesti toimetaja Kadri Tammepuu.