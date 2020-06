Soome eurosaadik Pietikäinen: koroonakriisi majanduslik löök alles tuleb

Ma pooldan ka üldiselt suuremat ELi eelarvet. Praegu on meil põhimõtteliselt mopeed, millega me peaksime transportima klassi jagu lapsi.

Meil peaks olema alaline mehhanism selliste erakorraliste kriiside rahastamiseks. Meil võiks olla Euroopa Valuutafond (EMF). EMFil oleksid oma ressursid, laenamisvõimekus, õigus kehtestada tingimusi strukturaalseteks reformideks ja seada tingimusi, kuidas investeeritakse.

Kui meil oleks EMF, siis me ei peaks vaidlema nende asjade üle, mille üle praegu vaieldakse. EMF saaks liikmesriikidele tingimusi seada, ta saaks lisada ressursse ELi eelarvele ja kõike muud.

Ma pooldan ka üldiselt suuremat ELi eelarvet. Praegu on meil põhimõtteliselt mopeed, millega peaksime transportima klassi jagu lapsi. Sellise võrdluse toomine on väga tähtis, sest rahvas peaks sellele mõtlema.

Ma ei tea, kuidas näeb välja praegune arutelu Eestis, kuid vähemalt Soomes käib jutt, et ei, me ei taha päästefondi, ei taha anda toetusi «neile itaallastele», sest me tegeleme oma probleemidega. See pole tõsi, sest – nagu ma juba ütlesin – kui Euroopa majandus variseb kokku, siis meie soomlastena oleme kõige suuremate kannatajate seas. Me ei jää üksi ellu.

Ja nii mõeldes peaksime aru saama, et kõigi aega ja energiat säästaks, kui meil oleks mopeedi asemel buss. Sestap peaks ELil olema suurem eelarve, rohkem kompetentse ja EMF.

Ma plaanin elada üsna kaua, mistap usun, et näen oma elu jooksul veel kaht või kolme kriisi. Ning ma tõesti loodan väga, et ma ei pea läbima veel samu arutelusid, kust me raha võtame ja miks itaallased ise endaga hakkama ei saa.

Teie ennustused on kaunis sünged.

Minu arvates pole need sünged. See on nagu siis, kui teil oleks algstaadiumis rinnavähk. Kas teile meeldiks arst, kes ütleks, et pole midagi, te ei pea midagi tegema, minge koju ja võtke aspiriini. Ja kui kasvaja jõuab staadiumisse, kus ei saa enam midagi teha, siis te ütleksite lihtsalt, et kahju küll. Või hindaksite te arsti, kes ütleb teile vastuse, mis teile ei meeldi?

Mul endal oli rinnavähk. See allus ravile ja sai välja ravitud juba ammu. Minu arst ütles mulle, et tuleb minna operatsioonile, ning mina küsisin, kas poleks võimalik seda paar nädalat edasi lükata, mul on palju tööd. Sa hindad – eriti takkajärele –, kui arst ütleb, et sa pead operatsiooni prioriteediks seadma, mitte venitama veel kolm nädalat.

Loomulikult ei meeldinud mulle, et pidin kõik tööasjad edasi lükkama. Aga kui sa võtad asju tõsiselt, siis kuulad nõuandeid ja käitud nende järgi.

Minu arvates pole mu hinnang sünge. Nii nagu mu arst ei öelnud mulle, ei ütle ka mina, et see on katastroof, te surete ning kui kohutav, et see juhtus. Olgu, me ei saa koroonaviiruse suhtes midagi teha, kuid me saame anda endast parima olukorra parandamiseks.