Välismaa lühiuudised

Uue identiteediga Skripalid elavad Uus-Meremaal

Kahe aasta eest Ühendkuningriigis närvimürgirünnaku üle elanud endine Venemaa spioon Sergei Skripal ja tema tütar Julia on kolinud Uus-Meremaale, enne seda elasid nad Briti luureteenistuse MI6 turvamajas. Nende kolimist puudutava riskihindamisega seotud kõrge valitsusallikas kinnitas The Timesile, et Skripalidele anti uus identiteet. Sergei ja Julia Skripal leiti 4. märtsil 2018 Salisburys pargipingilt teadvusetuna pärast seda, kui kaks Vene salaagenti olid määrinud endise luuraja ukselingile närvimürki Novitšok. The Times / PM