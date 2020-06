Meelis Kitsing: tahame, et õppimisest saaks harjumus

Tellijale

EBS on olnud tuntud koolina, kus on palju välistudengeid. Viimane aeg pole selleks vist väga soodne olnud?

Kui võib-olla paarkümmend aastat tagasi võis jääda mulje, et meil on päris palju tudengeid väljastpoolt Euroopa Liitu, siis praegu on ikkagi enamik meie tudengeid Euroopa Liidust. Kõigist välistudengitest alla kümnendiku on väljastpoolt.

Tegelikult teevad need tudengid, kes on väljastpoolt Euroopa Liitu, elu natuke keerulisemaks, mitmel põhjusel. Esiteks kaasneb nende siia saamisega alati suur bürokraatia ja alati on kahtlus politsei- ja piirivalveameti poolt, et äkki nad tulevad siia mingitel muudel põhjustel. Me oleme eraülikool ja meil on suhteliselt vähe ressursse sellise asja jaoks.

Teine pool on see, et tahame minna rohkem paindliku õppe poole, kus ei ole nii tähtis alati see, et Eestist pärit tudeng peab olema täiskohaga üliõpilane. Eriti magistritasandil on uus lähenemine, nn nanokraad, et inimesed saavad õppida endale sobivas rütmis. Ja selles kontekstis on ka väljastpoolt Euroopa Liitu tudengite n-ö haldamine veel keerulisem. Kohe kui nad hakkaksid midagi paindlikumalt tegema, siis on sõna otseses mõttes riigistruktuuride esindajad ukse taga. Mis nüüd muidugi kõik kokku ei tähenda seda, et me ei taha neid. Kindlasti annavad nad palju juurde.