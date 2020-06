Kava paisata fosforit ja nitraate sisaldavat solki niigi haprasse Sundi väina keeras üles pahameeletormi nii ajakirjanduses kui ka keskkonnaaktivistide ja poliitikute seas ning tipnes mõne päeva jooksul teatega, et reovett merekitsusesse siiski ei lasta.

Kuid sellega pole lugu sugugi ühel pool. Skandaal tõi päevavalgele, et aastail 2014–2018 juba paisati Sundi väina 35 miljonit kuupmeetrit reovett. See pani tegutsema poliitikud nii Rootsis kui ka Taanis: kiiresti tõdeti, et süsteeme tuleb nüüdisajastada, ning tehti ettepanek luua Sundi väina biosfääri kaitseala.