Majanduse lühiuudised

Eelarvepuudujääk kasvas 587 miljoni euroni

Rahandusministeeriumi andmetel ulatus ­aprilli lõpuks valitsussektori eelarvepuudujääk 2,3 protsendini SKTst ehk 587 miljoni euroni. 2019. ­aasta aprilliga võrreldes kasvas Eesti riigi­eelarve puudujääk 440 miljonit, peamiselt maksulaekumise vähenemise tõttu. Aprilli eest ­laekus 583,9 miljonit ­eurot maksutulu, see on 2,3 protsenti vähem kui ­mullu. ­Käibemaksu tasumise langus oli aprillis eelmise kuuga ­võrreldes ligi viis protsenti. Aktsiiside nelja kuu laekumine on 233,2 miljonit eurot ehk 33 protsenti vähem kui 2019. aasta samal perioodil. 2020. aasta nelja esimese kuuga on lisaeelarvega aastaks kavandatud maksutulust täidetud 31,2 protsenti. Aprilli aktsiiside ja käibemaksu tasumises kajastub viiruspuhangu põhjustatud eriolukorra mõju suuremal määral kui märtsis, kuid tööjõumaksude puhul on eeldatavalt sügavam langus veel ees. Riigieelarve kulud on kasvanud eelkõige toetuste võrra. PM