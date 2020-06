Turay: «Black Lives Matter» Eestis oleks kui homoparaad ilma geideta. Naeruväärne!

Tellijale

​Kuidas te suhtute sellesse, et üle terve läänemaailma levivad liikumise «Mustanahaliste elud loevad» («Black Lives Matter» ehk BLM – ingl k) egiidi all meeleavaldused?

Oleneb sellest, millistes riikides need meeleavaldused toimuvad. Näiteks Suurbritannias on see kohane.

Kuidas oleks aga Eestiga?

Oleneb, kes seda liikumist juhivad ja kas nad saavad aru, mida nad teevad. Kõnealuse meeleavalduse korraldamine sobib riigis, kus on suur mustanahaliste kogukond, et liikumist juhiksid samuti mustanahalised.

Eestis on see võimatu, sest teil elab väga vähe mustanahalisi ja Eestis juhiksid seda [liikumist] nähtavasti vihased valged inimesed, kellele tegelikult mustanahalised ei meeldi. See on sama hea kui korraldataks homoparaad ilma homoseksuaalideta. See on ju naeruväärne!