«Testi abil on võimalik tuvastada, kas inimesel on selle viirusega olnud kokkupuude ehk kas inimene on haiguse tõenäoliselt läbi põdenud. Testimisel kasutatakse riigile annetatud antikehade määramise kiirteste,» teatas terviseamet.

Testimine on vabatahtlik ning mõeldud Eesti elanikele, kes reisivad Tallinna sadama ja Tallinna lennujaama kaudu. Reisijatele analüüsi tegemine on tasuta. Pärast testi tegemist täidab inimene küsimustiku, mis on abiks analüüsi tulemuste interpreteerimisel ning hiljem annab võimaluse anda hinnangut, kui suurel määral Eesti elanikest on koroonaviirusvastaseid antikehi.