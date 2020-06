Keskerakonna annetaja saab «oma» raha tagasi

Küsimused annetuse seaduslikkuse kohta kerkisid, kui riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) avastas, et annetaja sissetulekud ei vasta annetuse suurusele ja seetõttu võib olla tegemist tankistiga. ERJK esitas läinud teisipäeval prokuratuurile selle kohta ka kuriteoteate. Laupäeval teatas ajaleht Eesti Ekspress, et neile on teada tegelik annetaja, ja paar tundi hiljem jõudis erakond otsusele annetus tagastada.

Laupäeval avalikustas Eesti Ekspress, et ametliku annetaja Jana-Helen Juhaste – kes oli seni erakonna kaudu väitnud, et soovis annetusega toetada Keskerakonna maailmavaadet – suurannetuse taga on tegelikult ettevõtja Martin Künnap, kellel on mängus suured Tallinna hipodroomiga seotud huvid. Lisaks on Ekspressis välja toodud, et ärimees figureerib enam kui 20 ettevõttes, mis tegelevad kõigega alates pakiveost, kinnisvara üürist kuni veinide ja parfüümide e-kaubanduseni, lisaks tegutseb ta Soomes ja Hispaanias.