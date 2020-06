Nõrgas keskkonnas meistriks ei sirguta

Möödunud aastal andis Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avalikkusele selge sõnumi, et vutiliit pole rahul klubides tehtava noortetööga. Pohlaku sõnul on nad kitsaskoha parandamiseks rakendanud ja rakendamas forsseerivaid meetmeid. Ühe sammuna plaanib jalgpalliliit oma kulu ja kirjadega palgata kõrgliigaklubidele noortetöö juhid, kes peavad aitama tõsta kasvandikega tehtava töö kvaliteeti. Algselt pidid kõik kõrgliigaklubid endale noortetöö koordineerijad saama juba tulevast aastast, kuid koroonaviiruse tõttu on see projekt aasta võrra edasi lükatud. Pohlak hindab, et plaanitud meede võiks käiku minna 2022. aastal ja laieneda esiliigaklubidele aasta hiljem.