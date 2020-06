«QT8: Esimesed 8 filmi» on katse Tarantinot Weinsteini kuritegudest võimalikult palju kaugendada. Kronoloogiliselt käiakse läbi lavastaja kaheksa esimese filmi saamislood ja mõju, rõhutades igal võimalusel, kuivõrd julge autoriga on tegemist, kuivõrd tugevad on tema naiskarakterid ning kuivõrd vähe seotud oli ta Miramaxi ja The Weinstein Company pimedamates soppides toimuvaga. Kriitikale ega kahtlustele siin kohta ei ole, kümned kuulsad näitlejad ja Tarantino kaastöölised tunnistavad pooleteise tunni jooksul kui ühest suust, millise võrreldamatu geeniusega on tegemist.