Laine Randjärv: kuidas pensionit koguda

Pensionisammaste debatt on praegu mõneks ajaks küll vaibunud, kuid oma aktuaalsust pole see teema kaotanud. Ilmselt on II samba säilitamise või vabastamise küsimus endiselt kirglik ka pärast seda, kui riigikohus teeb otsuse. See võib mõjutada küll seaduse eelnõu saatust, kuid kaldun arvama, et ühtede usku või teiste uskmatust kohustusliku pensionisamba jätkusuutlikkusse see suures osas ei muuda.