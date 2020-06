Kireva ajalooga paviljonis tegutseb nüüd baar

Toomemäe nõlvadel käinud inimesed teavad munakividega kaetud Vallikraavi tänava ääres asuvat majakest, kus on tegutsenud lillepood ja juuksur või tervitatud turiste. Viimased aastad on see majake seisnud kurvas üksinduses, seintel pilku püüdmas tänavakunstnike looming. Nüüd on paviljon saanud uue sisu, laupäeval pidas seal koos esimese vabaõhukontserdiga avapeo Ula baar.