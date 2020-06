Kui küsida Kristjan Suitsult, keda ta Tallinna Linnateatrisse peakunstnikuna tööle tulles kõige rohkem kartis, saab vastuseks, et näitlejaid. «Vaatan näitlejaid kerge aukartusega,» tunnistab Suits ja lisab: «Arvan, et sain kunagi valgustajana mingisuguse trauma. Valgustaja amet on ju selles mõttes hea amet, et ma nägin kõike pealt, kuulsin kõike pealt, tajusin kõike, aga ise olin klaasist kapis.»