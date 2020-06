Samal ajal kui konkurentidel on mitmesuguseid probleeme, on rootslaste au ja uhkus tänu aastaid kestnud restruktureerimisele muutunud taas kasumlikuks. «Esimene samm on läbitud,» ütles Ericssoni tegevjuht Börje Ekholm The Wall Street Journalile. «Järgmine samm on tagada ettevõttele pikaajaline kasv.»