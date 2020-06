Majanduse lühiuudised

Koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangute mõjul on laevadel või kodus kinni kuni 400 000 meremeest, vahendas Financial Times. Palju meremehi on sõitnud mitu kuud üle oma lepingu tähtaja ning laevaomanikud, ametiühingud ja kaptenid on avaldanud muret ohutuse üle. «See on tiksuv kellapomm,» ütles laevaomanikke ja -operaatoreid esindava rahvusvahelise laevanduskoja peasekretär Guy Platten. «Ei saa inimesi lõpmatuseni tööl hoida. Mõni on olnud laeval üle aasta. Mida kauem see jätkub, seda suurem on oht tarneahelale.» Umbes 80 protsenti maailmakaubandusest liigub laevadega, konteineralustest kütusetankeriteni. Nende vaba liikumist takistavad aga viiruspandeemia tõttu kehtestatud liikumispiirangud. PM / Financial Times