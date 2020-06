Avalik surve pani Keskerakonna tegutsema

Veel möödunud kolmapäeval kinnitas Ratas riigikogu infotunnis, et usub talle edastatud infot, et Juhaste annetuse taga on üks väga isiklik lugu. Veel enam, mai lõpus, kui selgus, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) on kahtlase annetuse saatnud prokuratuuri uurimiseks, sest Juhaste tulud on olnud liiga väikesed nii suure annetuse tegemiseks, saatis Keskerakond pressiteate Juhaste kinnitusega, et annetus on tehtud naise isiklikest vahenditest ning sooviks oli toetada Keskerakonna maailmavaadet.