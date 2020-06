Eesti lühiuudised

Marrani jätkamine välisluureametis sai toe

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon toetas eilsel istungil Mikk Marrani (pildil) kandidatuuri välisluureameti peadirektori ametikohale. Erikomisjoni esimehe Alar Lanemani sõnul on Marran oma viieaastase ametiaja jooksul välisluureametit edukalt juhtinud.«Maailma tabanud kriisi tingimustes on oluline välisluureameti võimekus, et oleks tagatud Eesti vabariigi toimimiseks ja püsimiseks kiire ja täpne informatsioon, samuti otsuste langetamiseks vajalik analüüs. Välisluureameti senine edukas töö on loonud selleks head eeldused,» ütles Laneman. Marran on juhtinud välisluureametit alates 2016. aastast. Tema senine ametiaeg lõpeb selle aasta 31. detsembril. PM