Lihula tragöödias hukkunud kangelane veetis viimased tunnid sõpradega

Virgoti surmast on möödas poolteist päeva ja tema lähedased on sügavas leinas. Heal sõbral Tanel Tetsmannil on Rägastikust raske rääkida. Kuid ta teeb seda, Virgoti õe, ema ja venna palvel, sest nad ise ei suuda.

«Ja nüüd ongi nii nõme, et kuigi me tundsime Virgotit umbes 15 aastat, siis... mehed on ju nii rumalad. Ma isegi ei tea, kus koolis ta käis või kus on tema sünnikodu. Me räägime mootoritest ja mootorratastest, aga mitte sellest, mis on oluline: inimesed, suhted,» ütleb Tetsmann, hääles tajutav emotsionaalne jõuetus.