Margus Parts: läbikukkunud sotsiaalne leping

Asendage see sõnadega «Ma ei saa rääkida!» või «Ma ei saa olla!» ja siis hakkab mõte ehk selgemalt kohale jõudma.

Protestidest rääkides​ nimetas​ Harvardi ülikooli filosoofiaprofessor Cornel West Ameerika Ühendriike läbikukkunud sotsiaalseks eksperimendiks. Sellega viitas West usutavasti president George Washingtoni sõnadele, et Ameerika demokraatia – esimene omataoline – on suur eksperiment inim­õnne edendamisel.

Ilmselt ei ole eksperiment olnud kuigi edukas, kui üht suurt inimrühma – mustanahalisi – ei kohelda isegi 200 aastat hiljem võrdselt valge elanikkonnaga. Mustanahalistele ei ole muidugi üllatus, et neid on sageli ilma jäetud isegi õigusest erapooletule õigusemõistmisele. George Floyde on olnud palju.