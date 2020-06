Tõlkes leitud Eesti: reisija keeleummikud

Autorentija peab välja käima suurema summa kui bussi- või rongireisija ning arvestama sugugi mitte väikese rahalise vastutusega, kui autoga peaks midagi juhtuma. Nii pole ime, et ta soovib väga täpselt teada nii hinda kui seda, mis hinna sisse kuulub. Kui autorendifirma Advantage kirjutab ühes kohas, et the rental fee usually includes the rate of liability (’Tavaliselt sisaldab rendihind omavastutuse määra’) ning teises kohas, et rental prices include compulsory third party insurance and liability cover (’Rendihind sisaldab kohustuslikku liikluskindlustust ja rentija omavastutust’), siis need ei klapi. Põhjus on sõnas usually (’tavaliselt’), mis tõmbab kliendi kindlustundel hoobilt vaiba alt.