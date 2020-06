Aare Ristal: erakondade rahastamise tulevik

Andes erakonnad riigikontrolli järelevalve alla, ütleme selgelt välja, et tegemist on olulist riiklikku funktsiooni täitvate sihtasutustega, mida ei saa võrreldagi oma liikmete huve esindavate mittetulundusühingute või korteriühistutega. Riigikontrolli eesmärk saabki siis olla järelevalve selle üle, kui hästi erakonnad neile eraldatud raha eest oma rolli täidavad.

On täiesti selge, et riigile on erakondi vaja. Ilma erakondadeta oleks riigikogu umbes kümneliikmeline, sest ainult nii palju on igal valimistel isikumandaadi saanud kandidaate. Ülejäänud üheksakümne koha täitmise tänamatu töö jääb erakondadele, kes inimeste edevust, ahnust ja üllaid ideaale kasutades peavad nad oma nimekirjadesse meelitama.