Talts oli loobunud mullu, Eesti esiklubi BC Kalev/Cramo kapteniks olnud Kangur aga pole niisugusest plaanist veel teatanud. Viimastel aastatel TalTechi särki kandnud 36-aastane Arbet ütleb Postimehega vesteldes, et koroonapandeemiast tingitud poolik hooaeg tema lõpetamisotsust ei mõjutanud.

«Peab oma keha tunnetama. Olin juba hooaja alguses valmis mõelnud, et see jääb viimaseks. Otsustasin ise, keegi ei suunanud mind selle poole. Tundsin ka, et soovin leida uusi väljakutseid.