Läinud nädalavahetusel muutus USA protestides meeleolu ning kokkupõrgete asemel valitses tänavatel üksmeel, kui paljud inimesed tulid marssidele kogu perega. Kolmeaastase Mikaela, kes lööb pildil patsu 29-aastase Washingtoni elaniku Georgiga, tõi ema pealinna meeleavaldustele Tennessee osariigist, sest tahtis, et laps mõistaks paremini kodumaal valitsevat olukorda. FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Scanpix

Öelda, et viimased paar nädalat on olnud Ameerika Ühendriikides uskumatud, on tagasihoidlik hinnang: kogu riiki hõlmanud koduaresti ja inimtühja Times Square’i asemel näeme nüüd järsku ülerahvastatud tänavaid ja plahvatusohtlikke rahutusi, millesarnaseid pole toimunud aastakümneid.